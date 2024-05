Colo-Colo (CHL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da fase de grupos da Libertadores, Colo-Colo (CHL) e Fluminense se reencontram nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. No primeiro confronto, no Rio de Janeiro, os comandados de Fernando Diniz venceram por 2 a 1. Agora, terão que pontuar fora de casa para seguir na primeira colocação do Grupo A.

Depois do empate com o Atlético-MG, em Cariacica, o atual campeão volta suas atenções para o torneio continental na busca pelo bi. O Tricolor soma cinco pontos, enquanto a equipe chilena está logo atrás com quatro, empatada com o Cerro Porteño. O Alianza Lima, por sua vez, tem dois pontos, na lanterna.

Onde assistir

O duelo desta quinta-feira (9) terá a transmissão do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

Como chega o Colo-Colo (CHL)

Para buscar a liderança e ultrapassar um adversário direto, a equipe chilena fará seu terceiro jogo em casa e contará com o apoio da torcida. Nas rodadas seguintes, os comandados de Jorge Almirón farão duas partidas longe de seus domínios, contra Alianza Lima-PER e Cerro Porteño-PAR ainda neste mês.

O Colo-Colo, porém, não contará com a principal contratação da temporada. Trata-se de Arturo Vidal, ex-Flamengo e Athletico-PR, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesse sentido, outro nome conhecido do futebol brasileiro e que também está suspenso é Leonardo Gil, que já passou pelo Vasco. Assim, quem retorna é o lateral Wiemberg, que estava suspenso por causa da expulsão contra o Fluminense, no Maracanã.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com o meia Renato Augusto, que sentiu dores no joelho direito após o empate com o Galo e segue em tratamento no CT Carlos Castilho. Além disso, John Kennedy continua afastado depois dos casos de indisciplina. Marlon, Thiago Santos, Samuel Xavier, Lelê e Gabriel Pires seguem em tratamento de suas respectivas lesões.

Por outro lado, Keno está recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo e embarcou com o restante do elenco para Santiago, no Chile. Por fim, o Tricolor tenta ampliar sua sequência invicta na história da Libertadores, que no atual momento é de onze jogos sem saber o que é derrota.

COLO-COLO (CHL) x FLUMINENSE Libertadores-2024 – 4ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 9/5/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental David Arellano, Santiago (CHL)

COLO-COLO: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor e Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez e Gonzalo Castellani; Cristián Zavala, Damián Pizarro e Carlos Palacios. Treinador: Jorge Almirón

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos (Guga), Felipe Melo, Manoel, Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Douglas Costa (Marquinhos), Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Colo-Colo (CHL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.