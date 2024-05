Liverpool-URU x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool-URU e Palmeiras duelam nesta quinta-feira (9), no estádio Centenário, em Montevidéu, às 19h, pela quarta rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. O Verdão é o líder da chave com sete pontos e pode garantir sua classificação para as oitavas de final antecipadamente com uma combinação de resultados. Por outro lado, os uruguaios estão em terceiro, com quatro pontos e precisa vencer caso queira sonhar na competição continental.

Classificação antecipada?

O Alviverde pode garantir sua vaga no mata-mata da Libertadores de forma antecipada. Para isso, o Verdão precisa de uma vitória simples contra o Liverpool-URU. Além disso, precisa que o San Lorenzo empate ou perca para o Independiente Del Valle. As equipes se enfrentam também nesta quinta-feira em Buenos Aires, casa da equipe argentina, no mesmo horário do jogo do Palmeiras.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Paramount+

Como chega o Liverpool-URU

Atual campão uruguaio, o Liverpool-URU não vem fazendo uma boa defesa de título. Afinal, com apenas 12 pontos em 11 jogos, a equipe da capital está na nona colocação. Além disso, na Libertadores, os uruguaios dividem a segunda colocação do Grupo F com o Independiente del Valle, ficando atrás no saldo de gols. Para esta quinta-feira, o técnico Emiliano Alfaro tem todos os jogadores à disposição, mas deve manter a base da equipe que vem atuando.

Como chega o Palmeiras

Já no Palmeiras, a principal novidade no time deve ser o retorno de Raphael Veiga aos titulares. Afinal, o meia nem sequer foi relacionado para encarar o Cuiabá, no último domingo, para evitar um maior desgaste. Assim, Luis Guilherme, que deu uma assistência no último jogo, volta para o banco de reservas. Dudu e Bruno Rodrigues podem voltar em breve, mas não viajam a Montevidéu. Em fase final de recuperação de cirurgias no joelho, os atacantes treinaram com o grupo nesta manhã e estão cada vez mais perto de atuar novamente. Por fim, Lázaro e Estêvão brigam por um lugar no sistema ofensivo.

LIVERPOOL-URU X PALMEIRAS

Libertadores 2024 – Quarta rodada – Grupo F

Data e horário: 09/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

LIVERPOOL-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: John Gallego (COL) e Roberto Padilla (COL)

VAR: David Rodrigues (COL)

