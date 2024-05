Inspirado na Seleção, restaurante chileno é ponto de encontro de brasileiros em Santiago

O restaurante Malandros, em Santiago, no Chile, é o lugar ideal para brasileiros que vivem no país sul-americano matem saudades de suas origens. Com inspiração na Seleção, o estabelecimento conta com personalização nas cores da Canarinho, além, claro, de pratos típicos do Brasil. O Jogada10 foi até o Malandros e mostra um pouco do aconchego brasileiro em solo chileno.

Localizado no bairro Providencia, na região metropolitana da capital chilena, o Malandros exala a cultura brasileira. Além de mostrar peças ligadas à Seleção Brasileira, o local também faz alusão ao samba, rock e MPB.

O Cristo Redentor está logo na fachada do local, de braços abertos para os clientes.

Já na parte interna do restaurante, bandeirinhas nas cores verde e amarela estão por todo lado. No salão principal, é possível encontrar camisas da Seleção Brasileira, além de réplicas da taça da Copa do Mundo. Já no local em que estão as comidas do buffet, está uma imagem de torcedores em um estádio brasileiro.

Camisas de times brasileiros

Em resumo, em um salão separado estão camisas de Palmeiras, Internacional e São Paulo, equipes que já tiveram grandes jogadores chilenos, como Valdivia, Figueroa e Roberto Rojas.

Segundo Luis Carlos da Silva, dono do estabelecimento, o Malandros é o local perfeito para brasileiros matarem saudade do Brasil.

“Por conta da comida, do ambiente, das camisas e troféus, aqui é um lugar perfeito para os brasileiros matarem saudade. Aliás, não apenas brasileiros, mas também chilenos e venezuelanos que, por exemplo, já moraram no Brasil. Além disso, para mim mesmo é uma forma de estar mais próximo da cultura do meus país”, afirmou Luis, natural de São Paulo.

O chileno Leo Basualto, casado com uma brasileira (Erika), estava no restaurante e falou sobre o Malandros.

“É um lugar muito confortável. Como sou casado com uma brasileira, gosto muito de levá-la em um lugar em que ela se sinta confortável, que encontre o que ela espera encontrar em seu país. Então, é um lugar muito bonito”, disse Leo.

