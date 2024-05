Vini Jr celebra vaga em ‘mais uma final de Champions’

Vini Jr foi o grande destaque da classificação do Real Madrid para a final da Champions 2023/24. Eleito melhor em campo nos dois jogos da semifinal contra o Bayern de Munique, o brasileiro recebeu o prêmio nesta quarta-feira (8) apesar dos dois gols marcados por Joselu, que garantiram o triunfo por 2 a 1, de virada, sobre os bávaros no Santiago Bernabéu.

Dessa maneira, Vini Jr celebrou a classificação após a partida, mas destacou a importância de seus companheiros de equipe para conquistar os objetivos do clube nesta temporada.

“Voltamos a colocar o maior time do mundo em mais uma final de Champions. Muito trabalho em equipe. Apesar de eu ter sido eleito o melhor em campo, foi um prêmio de todos os jogadores, mesmo os machucados. Todos os dias a gente falava em voltar na final. Jogamos pelos nossos companheiros, por nossas famílias, pelo Bernabéu e por essa camisa”, destacou Vini Jr em entrevista a ‘TNT Sports’.

“Não sou o protagonista. Temos 25 protagonistas nesta equipe, todos trabalharam muito nesta temporada para ganhar a liga. Somos muito unidos. O Joselu, por exemplo, que entrou e fez dois gols. Ele é reserva, sempre trabalhou e nunca reclamou por não jogar. E isso mostra como é nosso grupo. Jamais trabalhei com elenco tão unido no Real Madrid”, completou.

Vini Jr sobre a Bola de Ouro: ‘Se tiver de ganhar, que seja no momento certo’

Ao ser questionado sobre a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro, Vini Jr foi humilde em sua resposta e destacou a importância de conquistar prêmios dentro de campo, e não fora dele.

“Quero ganhar outra Champions com esse time, com esse elenco. Quero fazer grandes coisas nesta temporada e depois tem a Seleção. Penso no elenco e em fazer o melhor para a equipe e depois para mim. Às vezes se fala de Bola de Ouro. Mas se eu tiver de ganhar, que seja no momento certo”, disse o camisa 7 do Real Madrid.

