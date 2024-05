São Paulo vence o Cobresal de virada e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Tricolor classificado para as oitavas de final. O São Paulo visitou o Cobresal (CHL) nesta quarta-feira, pela Libertadores, e venceu o time chileno de virada por 3 a 1. Em jogo disputado no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, os donos da casa abriram o placar com Diego Coelho, mas Luciano, Rodrigo Nestor e Jonathan Calleri marcaram para o Time da Fé.

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo garantiu classificação antecipadamente para as oitavas de final do torneio continental. O Tricolor chegou aos nove pontos e está na vice-liderança do Grupo B, com um ponto a menos que o Talleres, que também está garantido no mata-mata. O Barcelona de Guayaquil (ECU) tem dois pontos e briga com o Cobresal pela terceira colocação, que dá vaga na Sul-Americana.

Primeiro tempo

O São Paulo teve mais a bola e tentou controlar a partida, mas não agrediu muito no início. Aos poucos, assim, o Cobresal começou a gostar da partida e abriu o placar aos 22 em erro tricolor na saída. Em contra-ataque pela direita, García levantou na segunda trave para Mesías escorar para o meio. O centroavante Coelho só teve o trabalho de empurrar para o gol. Sem alternativas, o time de Zubeldía se lançou ao ataque e chegou ao empate aos 37. Michel Araújo fez boa jogada pela esquerda e entregou para Luciano na entrada da área. O camisa 10 limpou a marcação e chutou forte para fazer bonito gol. Aos 43, o Tricolor teve a chance de virar, mas desperdiçou. O Cobresal errou no meio-campo, e Luciano atravessou o campo de ataque sozinho. Cara a cara com o goleiro, ele tentou de cavadinha, mas foi displicente.

Segundo tempo

A etapa final ficou marcada pela visão de jogo do técnico Luis Zubeldía, que mexeu na equipe e rapidamente viu a estratégia dar certo. Aos 12 minutos, ele colocou Rodrigo Nestor, Galoppo e Erick. Dois minutos depois, Galoppo, na entrada da área, entregou para Nestor, que soltou uma bomba e marcou um golaço. Com a vantagem no placar, o São Paulo teve mais campo para jogar e chegou aos terceiro aos 32. Erick recebeu lindo passe por cima, mas não foi fominha e entregou para Calleri. O argentino tentou por cobertura, mas a bola pegou no travessão. No rebote, porém, o camisa 9 escorou para o fundo das redes. No fim, o São Paulo ainda teve algumas chances, mas não aproveitou.

Sequência

Cobresal e São Paulo voltam a campo pela Libertadores na próxima semana, pela quinta rodada do torneio. Os chilenos encara o Talleres na terça-feira, enquanto o Tricolor enfrenta o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira.

COBRESAL 1 X 3 SÃO PAULO

Libertadores 2024 – Grupo B – Quarta rodada

Data: 08/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Zorros del Desierto, em Calama (CHL)

COBRESAL: Requena; Buss (Jorquera, intervalo), Toro, Céspedes, Bechtholdt e Sandoval (Guillermo Pacheco, intervalo); Valencia (Lezcano, 27’/2ºT), Navarro e Mesías; García (Lobos, 27’/2ºT) e Coelho (Julio Castro, 27’/2ºT). Técnico: Gustavo Huerta

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla (Rodrigo Nestor, 12’/2ºT), Alisson e Luciano (André Silva, 35’/2ºT); Ferreira (Erick, 12’/2ºT), Michel Araújo (Galoppo, 12’/2ºT) e Calleri (Rodriguinho, 42’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Coelho, 22’/1ºT (1-0); Luciano, 37’/1ºT (1-1); Rodrigo Nestor, 14’/2ºT (1-2); Calleri, 32’/2ºT (1-3)

Árbitro: Árbitro: Juan López (PAR)

Assistentes: Eduardo Britos (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartão Amarelo: Guillermo Pacheco e Lobos (COB); Luis Zubeldía (SAO)

Cartão Vermelho: –

