Santos pede liberação de público na Vila para doar renda ao RS

O Santos protocolou um pedido de urgência para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para liberação parcial do público na Vila Belmiro. O Peixe recebe o Brusque no dia 19 de maio, e a ideia do clube é doar toda a renda líquida da partida, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O documento, assinado por um escritório de advocacia parceiro do Peixe, usa como argumento para solicitar a antecipação da liberação, os R$ 115 mil arrecadados em venda de ingressos simbólicos realizada no jogo passado. Na visão do Santos, se jogasse para o público na Vila Belmiro, os valores seriam ainda maiores.

O Alvinegro Praiano foi punido com três jogos com portões fechados na Série B. O motivo foi a confusão após o duelo contra o Fortaleza, no ano passado, que culminou no rebaixamento do clube pela primeira vez na história. Até aqui, o Santos já cumpriu duas partidas sem torcida, restando apenas um. Além disso, terá de cumprir outros três embates com abertura parcial dos portões, mantendo as torcidas organizadas de fora do estádio.

Se o STJD acatar o pedido, a tendência é que o Santos cumpra dois jogos de portões fechados e outros quatro de portões abertos. Contudo, estas quatro partidas com a restrição da área das organizadas.

O Peixe vai encarar o Amazonas, em Manaus, às 17h, neste sábado (11) e depois a Ponte Preta, em Campinas, no dia 15 de maio. Assim, a expectativa é que a decisão do STJD saia entre estes duelos.

