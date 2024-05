O São Paulo não venceu apenas o Cobresal por 3 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira (8), pela Libertadores. Mas também conseguiu superar uma dura sequência de jogos atuando longe do MorumBIS. Afinal, o Tricolor fez seis jogos nos últimos 18 dias, sendo cinco delas distante de seus domínios. E terminou este período invicto.

Mais do que terminar invicto, aliás, o São Paulo venceu os cinco jogos que atuou fora de casa. Foram vitórias diante de Atlético-GO e Vitória, pelo Brasileirão, Barcelona-EQU e Cobresal, pela Libertadores, além do Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Esta sequência positiva não acontecia há 12 anos.

Na ocasião, no ano de 2012, o São Paulo também venceu cinco vezes seguidas. Foram triunfos diante de XV de Piracicaba, Mirassol e Ituano, pelo Campeonato Paulista, e Independente Tucuruí e Bahia de Feira, pela Copa do Brasil. Contudo, as vitórias como visitante também contrastam com o que aconteceu no ano passado, quando o Tricolor teve um desempenho terrível atuando longe do MorumBIS.

A inesperada sequência de bons resultados fez o São Paulo se classificar antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores e subir para o oitavo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ganhando seis posições na rodada passada. Agora, o Tricolor se prepara para um período atuando nos seus domínios.

São Paulo terá sequência no MorumBIS

Afinal, os próximos cinco jogos em casa serão contra: Fluminense, Barcelona de Guayaquil, Cruzeiro, Águia de Marabá e Talleres. A partida contra o Internacional, que seria fora de casa entre as duas últimas, foi adiada por causa da tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul. Chance do São Paulo se consolidar como um concorrente a todos os títulos na temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo repete marca de 12 anos atrás e mira sequência no MorumBIS apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.