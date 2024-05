Vendido ao City, nome da MLS assina contrato profissional aos 14 anos

O Philadelphia Union, através de publicação feita nesta quinta-feira (9), formalizou um evento histórico não apenas para o clube como também para toda a Major League Soccer (MLS). Isso porque o jovem Cavan Sullivan, aos 14 anos de idade, assinou seu primeiro contrato profissional até 2027. Este é o maior vínculo, de um nome vindo da base, na história da liga norte-americana.

Além do aspecto promissor do atleta que disputou e se destacou na seleção sub-15 dos Estados Unidos, a duração estabelecida no acordo tem outra explicação. Isso porque o meio-campista já está acertado para rumar ao Manchester City desde o último mês de março. Apesar da enorme visibilidade existente no entorno de Cavan, o City Group saiu na frente da concorrência pelo acordo de colaboração entre as entidades que foi formalizado em fevereiro deste ano.

Para respeitar as regras de transferências internacionais estabelecidas pela Fifa, Cavan só vai integrar a estrutura do Manchester City quando completar 18 anos de idade. Situação essa que, por exemplo, viveram diversos nomes recentes do futebol brasileiro como Vini Jr., Rodrygo e, atualmente, Endrick.

(Outro) recorde na MLS?

Cresce também a expectativa para que Cavan Sullivan quebre outro recorde vigente na Major League Soccer: o mais jovem atleta a estrear na competição. Atualmente, esse recorde pertence a Freddy Adu, nome que despontou com formação no DC United. Para que isso se concretize, Sullivan precisaria entrar em campo antes do dia 29 de julho, algo que soa como cada vez mais provável.

Apesar do reconhecimento da dimensão do feito, o jovem garante que isso não é uma prioridade para ele, pelo contrário. Em sua visão, o mais importante é se preocupar na construção de carreira como um todo.

“Acho que seria legal, obviamente, ter meu primeiro recorde. Mas, para mim, não importa se vou conseguir ou não. Quero dizer, todo mundo tem sua própria jornada. O que importa não é onde você começa, mas onde você termina”, disse em entrevista para a ESPN dos Estados Unidos.

