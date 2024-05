Renato Gaúcho pede doações ao RS e explica ida ao Rio de Janeiro

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, precisou ser resgatado em um hotel, nos últimos dias. Aliás, diante da tragédia no Rio Grande do Sul, o treinador preferiu ir para o Rio de Janeiro acompanhar a filha que também passa por problemas.

Em vídeo no Instagram de Carol Portaluppi, o treinador explicou a ida para a capital carioca.

“Vim para o Rio de Janeiro, mas estando no Rio Grande do Sul. O importante é, então, ajudar as pessoas que estão necessitando. Estou com minha filha, que está dormindo mal há alguns dias. De todas as maneiras, ela tem procurado ajudar as pessoas. A gente acabou de ajudar crianças, idosos, animais. Eu amo muito os animais. Se cada um fizer a sua parte, nem que seja o mínimo possível, vamos diminuir um pouquinho o sofrimento do povo gaúcho”, explicou.

Desse modo, Renato Gaúcho também explicou a odisseia para sair do hotel onde mora em Porto Alegre.

“Quero dar um abraço em vocês bem apertado, com o maior carinho. A tristeza de vocês, podem ter certeza, é a minha também. Só explicando que eu estava em um hotel e fiquei ilhado. Me resgataram, como todo mundo. Fui para um outro hotel, mas, infelizmente, faltou água, e as autoridades pediram para as pessoas sair da cidade. Foi o que eu fiz”, ressaltou.

Carol pede doações

A situação no Rio Grande do Sul segue bastante complicada. Até agora, 107 morreram e 136 estão desaparecidas por causa dos temporais no estado.

“Gente, o que vocês puderem doar, cada centavo, cada real, tudo isso ajuda. Literalmente, ajuda a salvar vidas. Se você puder compartilhar com o máximo de pessoas nas suas redes sociais, compartilhe, ajude. Isso faz a diferença. A gente está longe fisicamente, mas estamos ajudando e fazendo a nossa parte. Estou, portanto, feliz que meu pai está aqui, aliviada um pouco, mas de coração aberto com vocês”, concluiu.

