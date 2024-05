Após tropeço na liberta, Flamengo ganha sequência no Maracanã

O Flamengo não vem protagonizando boas atuações em campo e vive um momento conturbado na temporada. No entanto, os jogadores rubro-negros contam com uma sequência favorável de jogos pela frente. Afinal, as próximas três partidas acontecem no Maracanã.

Sequência do Flamengo no Maracanã

O Flamengo joga no Maracanã contra Corinthians, Bolívar e Vasco, respectivamente. A próxima viagem, dessa forma, acontece somente no dia 22 de maio, quando os jogadores rubro-negros embarcam para Amazonas. Assim, os comandados de Tite vão ter quase duas semanas de preparação no Rio de Janeiro.

Próximos jogos

11/05 – Fla x Corinthians

15/05 – Fla x Bolívar

18/05 – Vasco x Fla

A expectativa é que os jogadores rubro-negros aproveitem este período sem viagens para retomar os caminhos das vitórias. A confiança do elenco está abalada depois das recentes atuações e resultados. Tite, que vinha fazendo um trabalho equilibrado e sólido neste começo de temporada, agora vive um momento de pressão no clube.

O Flamengo está na terceira colocação do Grupo E e corre risco de não avançar na Libertadores. Com duas vitórias, dois empates e uma derrota, os jogadores rubro-negros estão na sétima colocação do Brasileirão. Na Copa do Brasil, os comandados de Tite conquistaram um resultado suado dentro de casa na terceira fase e agora dependem de um empate em Amazonas para se classificar.

