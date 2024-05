Jair, do Vasco, promove arrecadação para ajudar vítimas de enchentes no RS

O meio-campista Jair, do Vasco, lidera uma ação para arrecadar doações para as vítimas de enchentes e temporais no Rio Grande do Sul. O volante atua ao lado de sua esposa, Amanda Hansen, e outros jogadores do Cruz-Maltino têm participado desse gesto solidário. A tragédia comoveu Jair, que já morou no estado quando defendeu o Internacional. Assim, em um primeiro momento, ele decidiu doar uma quantia em dinheiro para uma instituição. A entidade, aliás, ficará responsável em contribuir para a reconstrução da casa de famílias que foram destruídas na catástrofe.

Em seguida, a esposa de Jair também optou por ficar ativa na causa. Ela aproveitou a influência do seu marido tanto nas redes sociais como no Vasco. Afinal, o volante conseguiu a ajuda do zagueiro Léo em abastecer caminhões com mantimentos que têm o Rio Grande do Sul como destino.

A propósito, o meio-campista ainda obteve sucesso na organização de pontos de coleta em quatro cidades do Brasil. No caso, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Além disso, Jair e sua esposa estão recebendo doações tanto em dinheiro como em alimentos em sua residência, na Barra da Tijuca, de quem deseja ajudar.

Outro movimento do casal é adquirir água e outros mantimentos com fornecedores do todo país. Bem como envio de recursos para a compra de gasolina no intuito de contribuir aos resgastes no Rio Grande do Sul. Alguns jogadores dos principais clubes do estado deixaram o futebol de lado e participam até do salvamento da população gaúcha. O goleiro Caíque, do Grêmio, e o volante Thiago Maia, do Internacional, são alguns exemplos.

Jogador do Vasco se mostra ativo também nas redes sociais

O volante ainda aproveita sua conta no Instagram para fazer divulgação a respeito das doações. Assim como para tentar entender as necessidades das vítimas e propagar os pedidos de ajuda dos afetados.

“Nas redes sociais estamos abrindo caixas de perguntas para entender quais são as demandas do pessoal lá do Sul, dos abrigos, das instituições e de pessoas físicas. Junto com nossa igreja fizemos campanha para arrecadar doações e enchemos um navio, acho que com 40 toneladas, em parceria com a Marinha, que foi para Porto Alegre. Estamos organizando a logística da carga do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Ontem (quarta) ficamos na função braçal de encher caminhões de mantimentos e águas”, relatou o jogador e sua esposa

Veja detalhes dos pontos de coleta

– Rio de Janeiro

Igreja Batista Atitude

Rua Sylvio da Rocha Pollis, 751 – Barra da Tijuca

– Belo Horizonte

Rua Manhumirim, 466 (escritório) – Padre Eustáquio

Rua Manhumirim, 480 (apartamento 501) – Padre Eustáquio

– São Paulo

Estacionamento Shopping Total Brás (Piso G1)

Rua João Teodoro, 1200 – Brás

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Jair, do Vasco, promove arrecadação para ajudar vítimas de enchentes no RS apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.