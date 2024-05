Artur Jorge revela os segredos do Botafogo na vitória sobre a LDU

Entrega, intensidade e ritmo forte. Este tripe resume, de acordo com o técnico Artur Jorge, a vitória do Botafogo sobre a LDU (EQU) por 2 a 1, na última quarta-feira (9). A bola rolou no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D desta edição da Copa Libertadores.

Em entrevista coletiva, o técnico bracarense pontuou as virtudes do Glorioso para alcançar o segundo triunfo consecutivo no torneio mais importante de clubes da América do Sul.

“Tivemos 15 minutos de grande intensidade. O que os jogadores colocaram em termos de ritmo de jogo foi muito bom, intenso, forte, direcionado ao gol contrário. Esse momento, acaba por quebrar um pouco, mas são circunstâncias. Temos que falar do futebol do jogo, da vitória justa do Botafogo, da grande entrega dos jogadores”, colocou o treinador português, ainda no Colosso do Subúrbio.

Outro ponto importante que o treinador minhoto observou. O coletivo, segundo ele, sobrepujou a individualidade neste confronto contra os equatorianos. Mesmo com a boa apresentação de nomes como o volante Freitas e o meia Romero.

“Mais do que questões individuais, destaco o coletivo, a força da equipe que se reergueu depois de ter um resultado menos positivo e hoje voltou a ganhar para estar numa posição mais confortável. Estamos atrás do prejuízo das duas primeiras rodadas e vamos continuar lutando pela classificação”, avisou Artur Jorge.

Com seis pontos, o Botafogo está na vice-liderança da chave. Iguala o líder Junior Barranquilla, mas perde no saldo de gols. Os próximos compromissos do Mais Tradicional são fora de casa. A saber: Universitario, em Lima (PER), e o próprio Junior, em Barranquilla (COL).

