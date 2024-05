Bets correspondem a 80% de patrocínios na Série A do Brasileiro

As bets, como as empresas de apostas esportivas são popularmente chamadas no Brasil, já são as responsáveis por três em cada dez patrocínios na elite do futebol mundial. No futebol brasileiro, sobretudo na Série A, depois do acerto do Vasco com a Betfair, esse número subiu para oito em cada dez. Essas são algumas das conclusões do levantamento inédito do “Bolavip Brasil”, sobre a presença da indústria de apostas online no futebol.

Metodologia

Foram levantados os patrocínios principais de 234 times de primeira divisão, de 12 países diferentes: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, México, Portugal e Turquia.

Em seguida, os patrocínios foram categorizados por segmentos: apostas online, instituições financeiras (bancos, casas de crédito e semelhantes), companhias aéreas, montadoras de automóveis, empresas de tecnologia, empresas de telecomunicações, empresas de energia (combustíveis e eletricidade), empresas de entretenimento, empresas de alimentos, patrocínios institucionais e outros.

Resultados globais

– Três de cada dez patrocinadores principais no futebol mundial são de empresas de apostas online. No total, 64 patrocínios diferentes de bets.

– O segundo segmento mais presente nas camisas dos times é o de instituições financeiras, com 35 patrocínios.

– Em terceiro lugar, aparecem as empresas de telecomunicações, com 11 patrocínios diferentes.

– Com 74 patrocínios, o campo “Outros“ contempla indústrias químicas, da construção civil, indústrias de equipamentos, de serviços e empresas do setor varejista.

– Apenas dois clubes dos 234 analisados no levantamento não possuem patrocínio principal na camisa: Sevilla, da Espanha, e Lazio, da Itália.

Patrocínios de apostas online nos países

– Em nove dos 12 países analisados no levantamento há patrocínios de sites de apostas: Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Bélgica, Brasil, Argentina e México. Espanha, Itália e Turquia não contam com patrocínios de sites de apostas online nos clubes da primeira divisão.

– Em seis dos 12 países os patrocínios de bets são os mais numerosos da liga nacional: Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Brasil e México.

– O Brasil é o país com a maior quantidade de patrocínios de sites de apostas online em números absolutos e também em porcentagem. São 15 patrocínios, 80% dos clubes da Primeira Divisão.

– Portugal é quem aparece em segundo lugar, em termos de presença das bets. São 13 patrocínios de sites de apostas online.

– Em terceiro lugar, aparecem Inglaterra e México, com oito patrocinadores principais sendo bets.

Patrocínios de apostas online na Série A

– O Vasco se tornou o 15º time da primeira divisão a ter um site de apostas online como patrocinador master.

– Apenas cinco times da Série A possuem patrocinador principal diferente de uma bet: Palmeiras, Grêmio e Internacional (patrocínio de instituições financeiras), Red Bull Bragantino (empresa do setor de alimentos) e o Cuiabá (empresa do ramo da construção civil).

– 12 sites de apostas online diferentes são responsáveis pelos 15 patrocínios de bets na Série A do futebol brasileiro: Betano (Atlético-MG), Betfair (Cruzeiro e Vasco), Vaidebet (Corinthians), Superbet (Fluminense e São Paulo), Pixbet (Flamengo), Parimatch (Botafogo), Stake (Juventude), Esportes da Sorte (Athlético-PR e Bahia), Novibet (Fortaleza), Blaze (Atlético-GO), Estrela Bet (Criciúma) e Betsat (Vitória).

Os patrocínios do futebol mundial por segmento

1 – Apostas online – 64 patrocínios

2 – Instituições financeiras – 35 patrocínios

3 – Telecomunicações – 11 patrocínios

4 – Tecnologia – 10 patrocínios

5 – Alimentos – 8 patrocínios

6 – Companhias aéreas – 8 patrocínios

7 – Entretenimento – 7 patrocínios

8 – Público/Institucional – 6 patrocínios

9 – Energia – 5 patrocínios

10 – Montadoras de veículos – 4 patrocínios

Outras – 74 patrocínios

Nenhum – 2 patrocínios

