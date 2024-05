Com previsibilidade e ineficiência, ataque se torna problema no Flamengo

O Flamengo não vem sendo muito eficiente dentro de campo. Afinal, nos últimos seis jogos, os jogadores rubro-negros marcaram apenas três gols. A falta de repertório ofensivo tem sido um problema no trabalho do Tite. O técnico, que vinha conquistando bons resultados neste começo de temporada, agora vive um momento de pressão no clube.

LEIA MAIS: Após tropeço na Liberta, Flamengo ganha sequência no Maracanã

Falta de eficiência do Flamengo

O Flamengo teve dificuldade em construir jogadas nos jogos contra Palmeiras, Bolívar, Botafogo e Amazonas. Uma prova disse é que os goleiros Weverton, Lampe, John e Edson foram poucos exigidos e tiveram atuações discretas debaixo das traves. A falta de repertório, dessa forma, fez com que os jogadores rubro-negros desperdiçassem pontos importantes na temporada.

O Flamengo até teve chances de perigo nas partidas contra Bragantino e Palestino. No entanto, existiu um excesso de preciosismo na frente que impediu as bolas de entrarem. Assim, Everton Cebolinha acredita que os jogadores rubro-negros precisam ser mais eficientes nos próximos confrontos.

Fala, Cebolinha!

“A gente tem que sair dessa situação e ganhar esses últimos jogos. Nós precisamos reconhecer que o momento não é dos melhores. É nítido isso. Portanto, nós temos que procurar onde estamos errando nos jogos. Nós estamos criando bastante, mas não estamos conseguindo fazer os gols. A gente tem que caprichar um pouco mais ali na frente”, disse Cebolinha na terça-feira (07/05).

Momento do Pedro

Com apenas dois gols nos últimos oito jogos, Pedro vive um momento de seca na temporada. O atacante, que estava inspirado no Campeonato Carioca, não tem conseguido ser muito participativo e eficiente no ataque. A queda de rendimento do camisa 9 é mais um ponto que explica esta fase atual do clube em 2024.

O Flamengo entra em campo neste sábado (11/05), diante do Corinthians, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. Com duas vitórias, dois empates e uma derrota, os jogadores rubro-negros estão na sétima colocação do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com previsibilidade e ineficiência, ataque se torna problema no Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.