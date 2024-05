Empresário de Wesley vai à Europa para analisar possíveis propostas

O atacante Wesley vem vivendo uma grande fase no Corinthians. E, por conta disso, o Timão já se prepara para receber diversas investidas para tirar sua joia do clube. Dessa maneira, o empresário do jogador, Clóvis Henrique, viajou nesta semana à Europa, onde irá se reunir com equipes do Velho Continente para saber do interesse pelo atleta.

Neste momento, o maior interessado no futebol de Wesley é o West Ham. O clube inglês, recentemente, sinalizou com uma oferta de R$ 100 milhões, mas está longe do que deseja o Corinthians. Afinal, os paulistas querem receber uma oferta a partir dos 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 139 milhões).

Este valor transformaria Wesley na maior venda da história do Corinthians em números absolutos. Apesar de ser cifras que seduzam o clube, o presidente Augusto Melo reforçou recentemente que não pretende vender atletas neste momento. Entretanto, o Timão tem necessidade de realizar transferências para fechar as contas no azul em 2024. A venda do atacante faria com que o Timão tivesse um grande respiro nas contas também.

Clubes interessados em Wesley

O Timão detém 70% dos direitos econômicos de Wesley, cujo contrato vai até agosto de 2027. A multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, mas o Corinthians sabe que é impossível vender qualquer atleta neste preço. Além do West Ham, o Crystal Palace, Brighton e o Atlético de Madrid também demonstraram interesse.

O Corinthians não tem pressa, já que se trata de um jogador importante para o restante da temporada. Contudo, sabe que uma oferta vantajosa pode fazer com que Wesley dê adeus ao Parque São Jorge no segundo semestre.

