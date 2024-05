Boa ação no Fluminense. O clube informou em comunicado oficial, nesta quinta-feira (9), que seus jogadores entrarão em campo contra o Colo-Colo (CHL), no estádio David Arellano, em Santiago, também nesta quinta, divulgando a plataforma “ParaQuemDoar”. O site está recolhendo doações para as vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiriam o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Na entrada do campo para o jogo, válido pela quarta rodada da Libertadores, os atletas carregarão uma faixa que promove o site. Segundo o Fluminense, a Conmebol autorizou a ação em caráter de excepcionalidade por conta do tema importante e sensível. Dessa forma, os jogadores tricolores estenderão a faixa no momento da foto oficial.

LEIA MAIS: Jogadores do Fluminense posam com livro do título da Libertadores 2023

O “ParaQuemDoar” é uma plataforma criada para unir quem deseja doar a quem precisa receber. O projeto é desenvolvido pela Globo em parceria com Benfeitoria, especializada em financiamentos coletivos. O objetivo é dar, assim, visibilidade a organizações de referência no Brasil em diversos temas de impacto social.

Lembrando, aliás, que esta não é a primeira ação que o Fluminense tomou em prol das vítimas das enchentes do Sul do país. O clube já havia disponibilizado a própria sede de Laranjeiras como posto de doações desde esta quinta.

Além disso, haverá um telão na sede para os torcedores acompanharem à partida contra o Colo-Colo, com direito a show de pagode. A entrada, costumeiramente gratuita, será através de doação de 5 litros de água.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense entrará em campo com faixa pedindo doações ao RS apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.