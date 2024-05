Arias, do Fluminense, sobre Libertadores: ‘Temos que defender o título’

O Fluminense voltará a atuar pela Libertadores-2024 nesta quinta-feira (9), quando entra em campo para enfrentar o Colo-Colo (CHL), em Santiago. E Jhon Arias, dos craques do Tricolor, comentou sobre a competição continental, em entrevista lançada nesta quinta pelo próprio perfil do torneio.

Para o colombiano, o Fluminense tem uma responsabilidade por estar defendendo o título, conquistado em 2023 de maneira inédita pelo clube. O jogador não esconde tal peso.

“Eu acho que tem um peso e uma responsabilidade. Entramos como campeões e temos que defender o título. Tem o peso da responsabilidade quando a gente entra, mas a ambição de manter esse posto de campeão”, disse.

Arias revela que o Flu está “concentrado e focado” pela renovação do título. Religioso, ele ora para que sua equipe possa repetir o feito do ano passado.

“Estamos trabalhando muito, estamos muito concentrados e focados em fazer mais uma campanha vitoriosa. Tomara que Deus tenha preparado uma grande competição para nós em 2024”, revelou.

O jogo contra o Colo-Colo é às 21h (de Brasília), no estádio David Arellano, em Santiago. Líder do Grupo A com cinco pontos, o Time de Guerreiros ficaria bem próximo da classificação em caso de vitória no Chile. Cerro (PAR) tem os mesmos cinco pontos, enquanto o Colo-Colo tem quatro. O Alianza Lima (PER) tem três e segura, assim, a lanterna da chave.

