Douglas Costa vê evolução no Fluminense: ‘Colhendo frutos’

O atacante Douglas Costa está otimista para o duelo de logo mais do Fluminense contra o Colo-Colo, pela quarta rodada da Libertadores-2024. Ao site oficial do clube, em publicação desta quinta-feira (9), dia do jogo, o jogador afirmou ver o time melhorando e com tudo para retornar ao Brasil com uma vitória.

Douglas comemorou estar ganhando minutos na temporada sob o comando de Fernando Diniz. Para ele, o time vem melhorando a cada partida, com o Flu, então, já “colhendo os frutos” do trabalho.

“A gente vem evoluindo jogo após jogo, buscando fazer tudo aquilo o que a gente trabalha. A gente já está colhendo bons frutos disso, mas claro que os resultados positivos são sempre o mais importante. Isso é o que a gente busca com nossa evolução. As coisas vêm acontecendo com o tempo e fico feliz de estar ganhando mais minutos e podendo ajudar a equipe”, afirmou.

Invencibilidade motiva

O ex-jogador da Seleção Brasileira revelou que a invencibilidade de há 11 jogos na Libertadores o motiva. Para ele, aliás, o retrospecto colabora para incentivar ainda mais a equipe diante do Colo-Colo.

“Isso motiva bastante. Claro que quebrar recordes é gratificante para o grupo e dá motivação para a gente seguir buscando todos os nossos objetivos, que é brigar e estar vivo em todas as competições. E vamos cada vez mais em busca disso”, disse Douglas Costa, antes de completar:

“Fico bastante feliz. Claro que ainda tenho muita coisa a acrescentar ainda para o grupo, para o time. Ainda estou em busca da adaptação perfeita, mas acho que pouco a pouco vou ganhando mais minutos, contribuindo e as coisas vão acontecendo da melhor maneira possível”, finalizou.

Atual campeão e líder do Grupo A, o Fluminense enfrenta o Colo-Colo no Estádio David Orellano, em Santiago, no Chile, às 21h (horário de Brasília). Caso vença, ficaria, dessa forma, muito próximo da classificação às oitavas.

