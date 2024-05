Alavés x Girona: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol e a partida de abertura da 35ª rodada coloca em jogo a vice-liderança da competição. Isto porque o Girona, atual segundo colocado, visita o Alavés nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio de Mendizorrotza, em Vitoria, na Espanha.

Como chega o Alavés

Os donos da casa nesta sexta-feira vivem um grande momento no Campeonato Espanhol e veem numa sequência de três vitórias na La Liga. Contudo, o Alavés já está com a vida definida na competição e apenas cumpre tabela nesta reta final. Assim, o clube está na 11ª posição, com 41 pontos.

Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Lis García terá a baixa de Omorodion, suspenso. Assim, ele se junta aos lesionados Sedlar, Gorosabel e Rubén Duarte como desfalques do time. No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno de Kike Garcia.

Como chega o Girona

Por outro lado, o Girona quer encerrar a temporada surpreendente com o vice do Campeonato Espanhol. A equipe vive um grande momento na La Liga e venceu quatro dos últimos cinco jogos disputados. Além disso, o time depende apenas de si para assegurar a vice-liderança.

Ao mesmo tempo, o time vem de uma vitória no confronto direto contra o Barcelona, que garantiu a vaga histórica para a próxima edição da Champions. Assim, o Girona chega embalado para buscar mais um triunfo na liga nacional.

Por fim, as baixas do Girona ficam por conta de Juanpe e Joel Roca, lesionados. Além disso, Stuani e Artero aparecem como dúvidas.

Alavés x Girona

35ªª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 10/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Mendizorrotza, em Vitoria (ESP)

Alavés: Sivera; Rafa Marín, Abqar, Tenaglia e Javi López; Blanco Benavídez e Guridi; Álex Sola, Luis Rioja e Kike García. Técnico: Luis García.

Girona: Gazzaniga; Eric García, David López, Blind e Gutiérrez; Yan Couto, Herrera, Iván Martín, Alexis García e Portu; Dovbyk. Técnico: Michel Sánchez.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Alavés x Girona: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.