Ronaldinho anuncia Jogo das Estrelas para ajudar o Sul: data e local

Ronaldinho Gaúcho anunciou uma edição especial do Jogo das Estrelas porque quer arrecadar doações para as vítimas da tragédia ambiental causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O evento, que normalmente acontece apenas no final do ano, está marcado para o dia 19 de maio, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

RONALDINHO E AMIGOS

A partida contará com jogadores com passagem pela Seleção Brasileira, além de outros ex-atletas, artistas e com a presença de Arcelino Popó, tetracampeão do mundo no boxe.

“Atenção galera de Santa Catarina!!! Na próxima semana, 19/05, teremos uma edição especial do Jogo das Estrelas, em Florianópolis. Como todos sabem, temos muitas famílias precisando da nossa ajuda e apoio no Rio Grande do Sul”, iniciou.

“Por isso, todos os alimentos arrecadados no jogo serão doados para aqueles que tanto contam com a gente. Conto com a presença e ajuda de todos vocês!!! Não esqueçam de levar suas doações e vamos juntos fazer a diferença”, concluiu.

O jogo está marcado para as 15h (horário de Brasília) e crianças de até sete anos acompanhados de adulto pagantes entram de forma gratuita. Para mais informações, clique aqui.

Atenção galera de Santa Catarina!!!

Na próxima semana, 19/05, teremos uma edição especial do Jogo das Estrelas, em Florianópolis. Como todos sabem, temos muitas famílias precisando da nossa ajuda e apoio no Rio Grande do Sul. Por isso, todos os alimentos arrecadados no jogo serão… pic.twitter.com/wCU3soNt2R — Ronaldinho (@10Ronaldinho) May 9, 2024

Ronaldinho já havia se manifestado em prol do Rio Grande do Sul. Aliás, ele compartilhou o pix do governo do Estado que estava angariando fundos para ajudar no socorro às vítimas.

“Como vocês sabem, nós somos da zona sul de Porto Alegre, e o prejuízo por aqui é grande, mas graças a Deus eu e minha família estamos salvos e em oração. Então, nesse momento o foco está em ajudar a resgatar as famílias que estão ilhadas e tentando sobreviver. Convoco o Brasil e o mundo inteiro a se juntarem a nós nessa campanha solidária – disse o atleta duas vezes eleito o melhor do mundo”, postou ele, na ocasião

O post Ronaldinho anuncia Jogo das Estrelas para ajudar o Sul: data e local apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.