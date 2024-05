Na última quarta-feira, o São Paulo derrotou o Cobresal por 3 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O triunfo fora de casa garantiu o Tricolor Paulista nas oitavas de final do torneio continental.

Apesar de o resultado positivo ajudar no ânimo do time, o técnico Luis Zubeldía, ainda no seu quinto jogo, sabe que precisa alinhar alguns detalhes em seu sistema de jogo.

Se no ataque as coisas vão bem, na defesa a história é diferente. Nos últimos três compromissos contra Águia de Marabá, Vitória e Cobresal o time sofreu gols. Desde a sua chegada, apenas contra Barcelona de Guayaquil e Palmeiras o São Paulo não sofreu gols.

Problema antigo

Mesmo com Luis Zubeldía ainda em adaptação ao time, o São Paulo sofre com o sistema defensivo ao longo da temporada 2024.

Anteriormente, com Tiago Carpini no comando, em apenas quatro jogos o time não foi vazado. No total, foram 15 duelos com o antigo treinador.

Calendário e equilíbrio

Agora, com a situação resolvida na Libertadores, Luis Zubeldía vai buscar equilíbrio para deixar o sistema defensivo mais sólido. A fase mata-mata do torneio continental será apenas no segundo semestre, ou seja, ele terá muito tempo para desenvolver o estilo de jogo e proteger a meta de Rafael.

O próximo jogo do São Paulo será na segunda-feira (13). O Tricolor Paulista faz clássico interestadual contra o Fluminense, no Morumbis. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo de Luis Zubeldía demonstra fragilidade na defesa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.