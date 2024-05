Atlético já vendeu mais de 10 mil ingressos para treino aberto na Arena MRV

O torcedor do Atlético está motivado em ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Afinal, para o treino aberto, no próximo sábado (11), na Arena MRV, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos.

No primeiro momento, somente sócios-torcedores podiam comprar os bilhetes, que têm preço único de R$ 10. No entanto, a partir desta quinta-feira, o público geral também teve acesso aos ingressos, pelo preço de R$ 20.

Aliás, o Atlético informou que quem tem camarote e cadeiras cativas também terão de comprar ingressos para o treino aberto. O clube também destacou que no momento da compra, os torcedores poderão doar valores a mais para as vítimas.

No sábado, a Esplanada será aberta às 7h (de Brasília). Os portões serão abertos às 8h.

A decisão a favor partiu após análise do campo e desgaste dos atletas. No entanto, só partiu após aval do diretor de futebol Victor Bagy. O técnico Gabriel Milito aprovou a decisão.

Vale ressaltar, a renda do treino aberto será toda revertida para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

