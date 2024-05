Frosinone x Inter de Milão: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (10), a atual campeã Inter de Milão visita a Frosinone às 15h45 (de Brasília), no estádio Benito Stirpe, na partida de abertura da 36ª rodada do Calcio. Apesar da Internazionale estar com a vida definida nesta reta final da competição, os donos da casa seguem firmes na briga pela permanência na elite do futebol da Itália.

Como chega a Frosinone

O clube depende apenas de si para permanecer na elite do futebol italiano. No entanto, a Frosinone terá que superar os atuais campeões para não arriscarem terminar a rodada na zona de rebaixamento. No momento, a equipe é a 16ª colocada, com 32 pontos, dois a mais que a Udinese, primeira na degola. Além disso, o time está há seis jogos invictos no Calcio.

A baixa de última hora para o Frosinone fica por conta de Barrenechea, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ao mesmo tempo, Oyono e Mateus Lusuardi, lesionados, seguem fora da equipe.

Como chega a Inter de Milão

Com o título assegurado, a Inter de Milão apenas cumpre tabela nesta reta final de temporada. Assim, um tanto quanto descompromissada com a competição, a equipe vem de uma derrota fora de casa por 1 a 0 para a Sassuolo, apenas a segunda nesta edição do Italiano.

Porém, a boa notícia para o jogo desta sexta-feira são os retornos de Federico Dimarco e do goleiro Yann Sommer. Por fim, Francesco Acerbi, lesionado, segue fora.

Frosinone x Inter de Milão

36ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 10/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Stirpe, em Frosinone (ITA)

Frosinone: Caprile; Bereszynski, Cacace, Luperto; Gyasi, Grassi, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Antonio Giua (ITA)

VAR: Daniele Doveri (ITA)

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Frosinone x Inter de Milão: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.