Barcelona garante primeiro reforço para 2024/25

Com a permanência do técnico Xavi definida, o Barcelona já começou o planejamento para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Cadena Cope’, o clube catalão já garantiu o primeiro reforço para 2024/25. Trata-se do meia Guido Rodríguez, que chegará a custo zero após encerrar contrato com o Betis, também da Espanha.

A contratação de Guido Rodríguez acontece após a confirmação de que Oriol Romeu vai retornar ao Girona, onde esteve há dois anos, para disputar a próxima edição da Champions.

Dessa maneira, o meia de 29 anos aparece como o primeiro reforço do Barcelona para a próxima temporada. Além disso, Guido Rodríguez venceu a Copa do Mundo com a seleção da Argentina em 2022 e foi contratado pelo Betis após se destacar no América do México, em 2020.

Por fim, o ‘Cadena Cope’ também adianta que a contratação de Guido Rodríguez não vai impedir que o Barcelona vá ao mercado em busca de outro meio-campista mais renomado no futebol europeu. A mesma fonte revela ainda que Joshua Kimmich, do Bayern Munique, e Martín Zubimendi, da Real Sociedad, são nomes que interessam ao Barça. Contudo, esses jogadores poderiam implicar em um investimento de cerca de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões).

