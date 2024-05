A grande fase de Vini Jr com a camisa do Real Madrid encanta não apenas os torcedores, mas também outros jogadores do futebol europeu. Após ser eleito o melhor em campo nas duas partidas da semifinal da Champions contra o Bayern de Munique, o atacante fez um post nas redes sociais que lhe renderam muitos elogios. Dentre estes, o de Alejandro Garnacho, atleta argentino do Manchester United, que classificou o brasileiro como ‘melhor do mundo’.

“Melhor jogador do mundo”, comentou Garnacho.

Além disso, a esposa de Garnacho, Eva García, compartilhou no Instagram uma imagem do filho do casal com a camisa de Vini Jr durante a semifinal da Champions.

Em mais uma temporada decepcionante para os torcedores do Manchester United, o argentino Garnacho é um dos poucos jogadores que conseguiram se destacar pelo clube inglês, com nove gols marcados e cinco assistências.

Por fim, com Garnacho em campo, o próximo compromisso do United será no domingo (12), às 12h30 (de Brasília), contra o Arsenal, em Old Trafford. Os Red Devils ocupam a oitava posição da Premier League e ainda sonham com uma vaga na Liga Europa ou Liga Conferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Argentino do United classifica Vini Jr como ‘melhor do mundo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.