Palmeiras goleia o Liverpool no Uruguai e fica perto de classificação na Libertadores

Avanti, Palestra. O Palmeiras visitou o Liverpool (URU) nesta quinta-feira pela Libertadores e goleou o time uruguaio por 5 a 0. Em jogo disputado no Estádio Centenario, em Montevidéu, Raphael Veiga deu show, marcou duas vezes para a equipe alviverde e conduziu a vitória. Na reta final, Endrick, Rony e Gustavo Gómez fecharam o placar.

Dessa forma, com o resultado, o Palmeiras deixou a classificação para as oitavas de final bem encaminhada. Para isso, aliás, o Verdão terá de somar apenas um ponto nas duas rodadas finais, que acontecerão no Allianz Parque. Independiente del Valle (ECU), San Lorenzo (ARG) e Liverpool, com quatro pontos, porém, completam a chave e brigam também pelo mata-mata.

Primeiro tempo

A etapa inicial começou com pressão dos donos da casa, que balançaram as redes com dois minutos com Matías Ocampo. O bandeirinha, entretanto, pegou impedimento no belo passe que o camisa 11 recebeu nas costas da marcação. A resposta alviverde veio com Raphael Veiga, que quase marcou um golaço aos 16. Em sobra na entrada da área, o meia bateu de primeira, mas a bola explodiu no travessão de Lentinelly. Quando o primeiro tempo parecia que terminaria empatado, o time de Abel Ferreira puniu os uruguaios. Marcos Rocha achou lindo passe rasgando a marcação para Veiga, que invadiu a área e soltou uma bomba em chute de pé direito. O travessão que atrapalhou antes desta vez foi amigo e ajudou a empurrar a bola para o gol.

Segundo tempo

A etapa final foi de tranquilidade para o Palmeiras, que marcou mais quatro vezes na capital uruguaia. E com grande atuação de Endrick. Aos 26, afinal, em rápida jogada pelo meio, o camisa 9 tocou nas costas da marcação, e Raphael Veiga chegou batendo de primeira. A bola desviou na marcação e tirou qualquer chance de defesa do goleiro do Liverpool. Dez minutos depois, Veiga cobrou escanteio pela esquerda, e Rony desviou na primeira trave. Endrick apareceu na segunda trave e marcou de cabeça. Na comemoração, o futuro jogador do Real Madrid celebrou na frente de atletas reservas do Liverpool, que foram tirar satisfação. Uma pequena confusão se iniciou, mas rapidamente foi contida. Nos acréscimos, Rony recebeu de Flaco López e marcou o quarto. No último lance, de pênalti, Gustavo Gómez fechou a conta.

Sequência

Liverpool e Palmeiras voltam a campo na próxima semana, afinal, novamente pela Libertadores. Pela quinta rodada, o Verdão recebe o Independiente del Valle, na quarta-feira, enquanto os uruguaios visitam o San Lorenzo, na quinta-feira.

LIVERPOOL 0 X 5 PALMEIRAS

Libertadores 2024 – Grupo F – Quarta rodada

Data: 09/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenario, em Montevidéu (URU)

LIVERPOOL: Lentinelly; Amaro (Franco Nicola, 22’/2ºT), Rosso, Matías de los Santos, Samudio e Cayetano; Lucas Lemos (Renzo Machado, 40’/2ºT), Diego García (Diego Rodríguez, 40’/2ºT) e Martín Barrios (Matías Silva, 45’/2ºT); Matías Ocampo (Agustín González, 22’/2ºT) e Luciano Rodríguez. Técnico: Emiliano Alfaro

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael, 15’/2ºT), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Mayke, 39’/2ºT); Estêvão (Luis Guilherme, 15’/2ºT), Lázaro (Rony, 15’/2ºT) e Endrick (Flaco López, 39’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Raphael Veiga, 43’/1ºT (0-1), Raphael Veiga, 26’/2ºT (0-2); Endrick, 36’/2ºT (0-3); Rony, 45’/2ºT (0-4); Gustavo Gómez, 50’/2ºT (0-5)

Árbitro: Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Roberto Padilla (COL)

VAR: David Rodriguez (COL)

Cartão Amarelo: Agustín González (LIV); Gabriel Menino, Endrick (PAL)

Cartão Vermelho: –

