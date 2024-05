O Palmeiras goleou o Liverpool-URU, por 5 a 0, nesta quinta-feira (9), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da Libertadores. Com o resultado, o Verdão praticamente garantiu sua classificação às oitavas de final da competição. A equipe lidera o Grupo F, com 10 pontos, seis a mais do que os demais adversários da chave. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira disse que o time pode melhorar ainda mais. Para exemplificar, citou alguns gols perdidos.

“Foi uma partida segura, inteligente e bem organizada. Ficou a sensação de que poderíamos ter marcado mais um ou dois gols, como por exemplo quando o Luis (Guilherme) e o Endrick ficaram cara a cara com o goleiro e não aproveitaram, além do lance do Rony. Há margem para evolução, mas essa vitória reflete o desempenho da melhor equipe em campo, o que é natural. Foi uma vitória segura, importante e merecida”, analisou.

Abel enaltece relacionamento entre jogadores

Abel elogiou novamente o espírito de união e amizade entre os jogadores.

“Eles têm uma relação muito próxima e são extremamente competitivos. Embora o rachão seja para diversão, eles encaram com seriedade, e isso reflete o espírito da equipe, que é difícil de descrever. É fruto do trabalho árduo e da dedicação, resultando nessa máquina competitiva que é o Palmeiras. O segredo é simples: trabalho consistente. Seja quem for escalado, todos sabem o que fazer em campo”, enfatizou, para em seguida dar outro exemplo:

“Se eu pudesse resumir o Palmeiras em um lance, seria o passe do López para o gol do Rony. Isso representa minha equipe, isso é o Palmeiras. Não apontar para si mesmo, mas sim para o companheiro que fez o passe decisivo. Temos um time jovem e ambicioso, que busca ser melhor a cada dia. É difícil expressar com palavras o sentimento que temos uns pelos outros”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Abel diz que há margem para melhora de desempenho no Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.