Escola do Grêmio ajuda famílias de jovens prejudicados por chuvas

As enchentes no Rio Grande do Sul prejudicaram também jovens das categorias de base do Grêmio. Dessa forma, a direção da Escola do Grêmio, que abriga as categorias entre quatro e 15 anos, resolveu a ajudar famílias de sete atletas.

Segundo a “GZH”, as sete famílias que perderam tudo são: Nicholas Carpes, da categoria sub-8; Bernardo Oliveira, Matheus Pacheco, Derick de Lima e Yuri Silva, da categoria sub-11; Nicolas Rosa, da categoria sub-12; e Pedro Isaac, da categoria sub-13.

O CT do Cristal, onde os jovens gremistas treinam no dia a dia, é um dos pontos alagados na capital gaúcha. As atividades de todas as categorias, assim como do elenco profissional, estão paralisadas e não têm data para serem retomadas. Sobre o elenco profissional, o presidente Alberto Guerra deu entrevista ao “SporTV” e afirmou que não pretende sair do Rio Grande do Sul. A possibilidade, levantada para a continuidade do Brasileirão, não faz parte dos planos gremistas, afinal. O dirigente ainda afirmou que a expectativa é de os jogos na Arena do Grêmio voltem a acontecer somente em um mês. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

