Felipe Melo defende atuação do Fluminense: ‘Jogamos muito bem’

A atuação do Fluminense diante do Colo-Colo nesta quinta-feira (9), pela Libertadores, foi alvo de críticas por parte da mídia. Mesmo com a vitória por 1 a 0, gol de Manoel, o fato de o time ser pressionado pelo adversário durante a maior parte do jogo gerou descontentamento. Mas não para Felipe Melo, que discordou frontalmente de quem viu o jogo desta forma. Ao ser questionado sobre o desempenho tricolor na zona mista, deu seu ponto de vista.

“Discordo totalmente. Jogamos muito bem. Muitas vezes entramos em campo e queremos sair jogando, porque o futebol do Fluminense é assim desde quando o Diniz chegou. Hoje foi diferente, sabíamos da pressão como foi com o Atlético. Dois treinadores que enfrentamos na Libertadores passada. Brigamos e competimos. A sua forma de enxergar esse jogo está equivocada em relação àquilo que eu penso. Penso que time jogou muito bem, se defendeu muito bem e quando tivemos oportunidade fomos lá e matamos. Demos um sinal para os outros que sabemos jogar com a bola no pé mas também sabe marcar”, respondeu.

Felipe celebra volta de Thiago Silva

O jogador, entretanto, admitiu que o time precisa melhorar: “O principal era não tomarmos gols. Jogo de Libertadores, fora de casa, torcida pressionando, jogo rápido, eles precisavam vencer. Contra o Atlético voltamos a competir, mas tivemos minutos de desatenção e pagamos caro por isso. Hoje competimos sem os erros que tivemos contra eles. Temos que melhorar com bola no pé, sem a bola, mas entramos em um caminho importante para grandes conquistas”.

Por fim, Felipe celebrou a volta de Thiago Silva ao Fluminense. O jogador relembrou que foram companheiros de Seleção Brasileira e que jogaram contra no futebol europeu.

“O Thiago é um grande atleta. Estivemos juntos na Seleção, vencemos a Copa das Confederações (2009), jogamos Copa do Mundo (2010). Tivemos muitos duelos ele no Milan e eu na Juventus. Depois ele foi pro PSG e eu na Inter de Milão. Vem agregar. Grande jogador, tem história no clube, estamos bem felizes com essa contratação e temos esperanças de que grandes coisas vão acontecer”, concluiu.

