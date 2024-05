Com Marta, Arthur Elias convoca Seleção feminina para amistosos em junho

O técnico Arthur Elias convocou a Seleção Feminina Principal nesta sexta-feira (10), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Assim, a lista conta com 26 atletas para dois amistosos diante da Jamaica, que antecedem as Olimpíadas de Paris. Entre as selecionadas, estão os nomes das experientes Marta, do Orlando Pride, e Cristiane, que atualmente defende o Flamengo.

Entre os dias 27 de maio e 4 de junho, as 26 jogadoras que representarão o Brasil, terão dois compromissos contra a Jamaica. No dia 1º, a Seleção jogará em Recife (PE), e no dia 4 em Salvador (BA).

Vale lembrar que o último encontro da seleção foi em abril, no Torneio SheBelieves. Na ocasião, o Brasil terminou em terceiro lugar, depois da derrota para o Canadá nas semifinais e do triunfo sobre o Japão, futuro adversário nos Jogos Olímpicos deste ano.

Antes da convocação, Cris Gamberá, a nova Coordenadora Técnica das Seleções Brasileiras Femininas, falou sobre o apoio da CBF ao Rio Grande do Sul, que tem sofrido com enchentes. Além disso, a profissional anunciou que Jade Sabbag, gerente de marketing da Mastercard, para ser chefe da delegação.

Confira a convocação da seleção feminina

Goleiras: Lorena (Grêmio), Luciana (Ferroviária), Natascha (Palmeiras), Tainá (América-MG)

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Thamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians)

Zagueiras: Antônia (Levante U.D.), Rafaelle (Orlando Pride), Tarci (Houston Dash) e Thaís (Tenerife)

Meio-campistas: Ana Vitória (Atlético de Madrid), Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Santos (Ferroviária) e Yaya (Corinthians)

Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Kansas City), Byanca Brasil (Cruzeiro), Cristiane (Flamengo), Gabi Nunes (Levante), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmilla (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride) e Priscila (Internacional).

