O Palmeiras voltou do Uruguai não só com a vitória por 5 a 0 diante do Liverpool, pela Libertadores, mas também com o cofre um pouco mais cheio. Isso porque o garoto Endrick balançou as redes na goleada em Montevidéu e chegou aos 20 gols com a camisa do Verdão. Com o tento, o atacante desbloqueou mais uma meta do acordo com o Real Madrid.

No contrato assinado com o time espanhol, o Palmeiras recebe R$ 13,8 milhões a cada cinco gols marcados pelo atacante, vestindo a camisa alviverde, Real Madrid ou da seleção brasileira principal. Contudo, este acordo vale por um limite de 25 gols. Com o tento marcado contra o Liverpool-URU, Endrick chegou aos 20.

Caso o atacante deixe o Palmeiras antes de chegar aos 25, ainda tem chances de atingir essa meta somando os gols restantes pelo Real Madrid. Aliás, vale lembrar que os dois marcados pela seleção olímpica, no Pré-Olímpico, não fazem parte das contas. Assim como os três feitos em 2022 antes da venda para o Real Madrid.

Além disso, existe um limite de metas para Endrick bater. O Palmeiras pode receber até R$69,1 milhões em bônus. Até aqui, o atacante já garantiu R$ 62,3 milhões dos possíveis objetivos. Ele pode atingir o restante se começar como titular da Seleção Brasileira ou marcar mais cinco gols.

Desta maneira, a transferência do atacante, até o momento, garantiu pelo menos cerca de R$ 260,3 milhões. Vale lembrar que o valor fixo da venda foi de R$ 198 milhões na cotação da época. O jogador vai se mudar para Madrid no segundo semestre, quando vai completar 18 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Endrick atinge nova meta em acordo com o Real Madrid apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.