Dorival convoca Seleção Brasileira para disputa da Copa América. Veja lista!

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (10), os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa América. O evento aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os atletas na lista vão defender o Brasil não só na competição, mas também em dois amistosos que vão acontecer antes do torneio.

Os convocados que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir do dia 3 de junho. A preparação será feita em Orlando, na Flórida. Confira a programação da Seleção no final da matéria.

Antes da coletiva, o diretor da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano comunicou que a lista definitiva da Seleção será enviada até o dia 12 de junho. Assim, existe a chance de mudanças. Além disso, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, será o chefe da delegação brasileira nos amistosos e na Copa América.

Confira os convocados de Dorival Júnior para a Copa América:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Bento (Athletico-PR)

Laterais:

Danilo (Juventus-ITA)

Guilherme Arana (Atlético)

Yan Couto (Girona-ESP)

Wendell (Porto-POR)

Zagueiros:

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Beraldo (Paris Saint-Germain-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Meias:

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Atacantes:

Endrick (Palmeiras)

Evanilson (Porto-POR)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Savinho (Girona-ESP)

Vini Jr (Real Madrid-ESP)

A programação do Brasil para a Copa América

08/06 – México, em local a definir

12/06 – Estados Unidos, em Orlando

Fase de grupos da Copa América

24/06 – Costa Rica, em Los Angeles

28/06 – Paraguai, em Las Vegas

02/07 – Colômbia, em Santa Clara

