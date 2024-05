Convocação antecipa despedida de Endrick no Palmeiras

O atacante Endrick foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira em amistosos e na disputa da Copa América, em junho. A chamada foi celebrada pelo jogador e pelo Palmeiras pelas redes sociais, mas com um alento. Afinal, com seu nome na lista, o camisa 9 vai ter que antecipar sua saída do Verdão.

Os convocados que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros estão sendo aguardados a partir do dia 3 de junho. Assim, a última partida com a camisa do Palmeiras deve acontecer contra o Atlético-MG, no dia 2 de junho, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

A primeira competição da Cria na Seleção principal! Endrick foi convocado pra defender o Brasil na Copa América 2024 e nos amistosos preparatórios pro torneio! Avanti, meu 9⃣! #AvantiPalestra pic.twitter.com/z487t8zzl5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 10, 2024

A despedida da torcida alviverde vai acontecer no dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Endrick perderá, portanto, cerca de nove a 11 partidas do Palmeiras, somente no Brasileirão. Na programação, o atacante deve se apresentar na Espanha assim que completar 18 anos, o que acontece no dia 21 de julho.

Existia uma forte expectativa que Endrick jogasse pelo menos o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Assim, sua despedida seria contra o Vitória, no Allianz Parque, pela primeira partida do returno. Contudo, a convocação mudou os planos do atacante e do Palmeiras.

Endrick se apresenta a Seleção em junho

A preparação da Seleção Brasileira começa com a apresentação dos atletas em 3 de junho, para os que defendem clubes nacionais. Haverá amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, e a Copa América acontece entre 14 de junho e 14 de julho.

