Dorival Júnior ‘entrega’ lesão de Richarlison

O treinador Dorival Júnior “entregou” que o atacante Richarlison está lesionado. Assim, o atleta do Tottenham, da Inglaterra, não pôde ser convocado para dois amistosos no mês que vem e para a Copa América de 2024, entre o final de junho e início de agosto.

Sem o atacante, Dorival Júnior chamou Evanilson, do Porto, para os confrontos da Seleção Brasileira. Além do jovem de 24 anos, o comandante também convocou Vini Jr, Savinho, Raphinha, Martinelli e Endrick e Rodrygo. Vale lembrar que Neymar, também lesionado, é outra baixa de Dorival.

“O Evanilson é um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complemente à frente da área como também infiltra nos momentos que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos”, comentou Dorival.

Dessa forma, a lesão de Richarlison, que ainda nem foi confirmada pelo Tottenham, apareceu em um momento de alta do “Pombo” na temporada. No último final de semana, aliás, ele fez um gol e deu uma assistência na derrota de 4 a 2 para o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

o clube de londrino, inclusive, apostava em Richarlison para tentar uma vaga na Champions League de 2024/2025. Os spurs aparecem em quinto colocado com 60 pontos em 35 rodadas. Já o quarto lugar é o Aston Villa, com 67, mas uma partida a mais.

