Marcelo diz que Fluminense ‘soube sofrer’: ‘Libertadores não tem jogo fácil’

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo-CHL, o Fluminense se isolou na liderança do Grupo A da Libertadores, com oito pontos. Apesar de não ter apresentado seu toque de bola característico, o Tricolor soube suportar a pressão do adversário e ser letal na frente para ficar com os três pontos. O lateral Marcelo elogiou a postura da equipe.

“Partida muito difícil. O mais bonito do futebol é saber sofrer e não desistir de jogar e tentar. A equipe rival é boa, é bem treinada, mas soubemos sofrer. Normalmente não temos bolas longas, mas hoje fizemos. Ainda tem muitas partidas pela frente, mas estamos muito contentes”, disse o lateral.

Em campo, a equipe chilena finalizou 24 vezes, entretanto só acertou o alvo em duas oportunidades. Por outro lado, o Tricolor chutou a gol quatro vezes e foi mais assertivo neste fundamento. Em uma delas, o próprio Marcelo deu a assistência para o gol da vitória marcado por Manoel.

“Libertadores não tem jogo fácil. A gente soube jogar o que o jogo pediu. Nem sempre vai ser um jogo bonito nem sempre a gente vai acertar tudo. Hoje mesmo eu errei bastante, o mais importante é saber se levantar depois do erro. Em nenhum momento a gente abaixou a cabeça e conseguimos fazer o gol”, finalizou o camisa 12.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Cerro na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, a equipe entra em campo, na segunda-feira (13), para encarar o São Paulo, às 20h (de Brasília), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

