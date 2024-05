Flamengo tem bom aproveitamento recente diante do Corinthians

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Apesar da grandeza e relevância dos clubes, existe um leve vantagem para um dos lados. Afinal, os rubro-negros vêm sendo uma pedra no sapato dos alvinegros nos últimos anos.

Retrospecto dos últimos 15 jogos

O Flamengo vem tendo um aproveitamento muito positivo diante do Corinthians. Afinal, nos últimos 15 jogos entre os times, foram nove vitórias rubro-negras, três empates e apenas três triunfos alvinegros. Durante estes confrontos citados, os cariocas eliminaram os paulistas em três Copas do Brasil e uma Libertadores.

Momentos de Flamengo e Corinthians

Apesar do retrospecto positivo, os jogadores rubro-negros chegam pressionados no Maracanã. Afinal, os comandados de Tite vêm sendo muito questionados em virtude das recentes atuações e dos últimos resultados. Uma prova disso é que os torcedores realizaram protestos ao longo desta semana e cobram por um melhor desempenho em campo.

O Timão, por outro lado, também vive um momento delicado na temporada e busca por uma virada de chave no Brasileirão. Afinal, os jogadores alvinegros estão no 14° lugar da tabela e podem entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota. Portanto, um resultado positivo no Rio de Janeiro é fundamental para as pretensões do clube paulista.

