Augusto Melo se diz traído e explica racha com Rubão no Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou pela primeira vez sobre a saída do ex-diretor de futebol Rubens Gomes e as acusações feitas por ele. O dirigente foi demitido no dia 2 de maio, após alguns conflitos e uma relação conturbada com o mandatário.

Augusto Melo disse que se sentiu traído por Rubão e tentou fazer com que outros dirigentes se unissem contra ele. Além disso, o mandatário contou que o ex-diretor já estava tentando eleger o próximo presidente do Corinthians.

“Rubão chamou o diretor de base, Claudinei (Alves), e disse: “Você é o próximo presidente, vem comigo que vou te eleger”. Tentou cooptá-lo”, disse Augusto, ao Canal do Benja.

Ainda de acordo com o presidente, Rubão “não deu certo” no comando do futebol alvinegro e causava incômodo internamente por seu comportamento. Além disso, revelou quando perdeu a confiança no diretor.

‘Estávamos em Maringá e, de repente, estoura a cobrança do Rojas. Ele diz: “Falei com o empresário do jogador e pode pagar dia 5”. Então fiquei tranquilo. Quando a gente volta para São Paulo, vem o advogado e fala: “O Rojas foi embora”. Como não pagou? Aí eu ligo para o empresário do Rojas, que me disse que estava há mais de dez dias tentando falar com o Rubão, e ele não deu satisfação. Aí eu vim para o CT e falei: “Rubão, você falou com o empresário do jogador?”. “Falei. Ele só fala em dinheiro”. Abri o celular e falei: “Você está mentindo”. Ele é mentiroso. Foi aí que perdeu totalmente a confiança’, revelou o mandatário.

Augusto Melo explica polêmica com patrocinadora

Segundo Rubão, o motivo do racha com Augusto aconteceu por conta da patrocinadora máster. Afinal, o diretor teria ficado irritado por não ter sido avisado de um intermediário. Já o mandatário disse que o pagamento de comissão em negociações do tipo é normal.

“O Duilio me chamou para falar de uma proposta de máster grande. Eu já tinha uma maior da Aposta Ganha. Nunca tinha ouvido falar da VaideBet na vida. Eu estava negociando com duas empresas. o Rubão indicou uma terceira, a Betano. E aí onde essa agência me trouxe a VaideBet. Ele trouxe porque conhecia a gente. É normal em uma empresa um amigo ou conhecido trazer possíveis parceiros. A empresa pergunta: “Você tem acesso ao clube?”. E ele fala quem conhece. Normal. Vi esse Alex duas vezes”, revelou Augusto.

Conselheiro vitalício do Corinthians, Rubão foi um aliado importante de Augusto Melo para conquistar a eleição presidencial. Contudo, agora fica a expectativa para saber quem será o substituto. Ainda não tem previsão para anunciar um novo nome. Além disso, a tendência é que alguns membros da diretoria ligados a Rubens Gomes também deixem seus cargos com a saída do diretor.

