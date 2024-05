Bruno Henrique está fora do jogo entre Flamengo e Corinthians

O Flamengo conta com desfalques importantes no jogo diante do Corinthians. Além de Pulgar, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, Tite conta com outra ausência. Afinal, Bruno Henrique está com uma lesão no pé esquerdo e não tem condições físicas para jogar. A informação é do “ge”.

Assim, Tite pretende entrar em campo com Gerson e Cebolinha abertos pelos lados. Aliás, é importante lembrar que Arrascaeta vem se recuperando da lesão na coxa direita e deve ser relacionado para partida. No entanto, sua presença como titular ainda é incerta. Lorran, dessa forma, pode iniciar em campo como meia de criação.

A provável escalação conta com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran (Arrascaeta), Everton Cebolinha, Gerson e Pedro. Após serem titulares na Libertadores, Wesley e Viña começam no banco. Além disso, Gabigol também inicia como reserva e deve ser acionado no segundo tempo.

Aliás, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado (11/05), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Após os recentes resultados, os jogadores rubro-negros chegam pressionados e abalados em campo. Com oito pontos conquistados, os comandados de Tite estão na sétima colocação do campeonato.

