CBF inicia a campanha de doação às vítimas das enchentes no RS com presença de jogadores da Seleção

A CBF já deu início à campanha de doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O programa é uma colaboração da entidade máxima do futebol brasileiro com a Imply, companhia especializada na venda de ingressos com sede no interior gaúcho. Assim, a iniciativa tem o intuito de mobilizar a estrutura dos demais clubes do futebol brasileiro a ajudar a população gaúcha.

Importante destacar que a campanha e todo valor arrecadado passarão por perícia da consultoria Ernst & Young para dar transparência ao público. Aliás, o site para realizar as contribuições é https://cbf.eleventickets.com/#!/home. Essas ofertas podem ser feitas tanto por pessoa física ou jurídica.

A CBF também auxiliou de outra maneira a população gaúcha que sofreu danos com as enchentes. Afinal, a entidade fez uma doação de R$ 1 milhão pela plataforma. Ainda deixará à disposição do governo do Rio Grande do Sul uma cota de R$ 1 milhão de medicamentos em parceria com a Cimed.

Estrelas do futebol brasileiro contribuem

Alguns jogadores da Seleção Brasileira como Neymar, que atua no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Vini Jr, do Real Madrid, gravaram depoimentos para participar da campanha e motivar as pessoas a fazerem o mesmo.

“Estou passando aqui para pedir a ajuda de todo povo brasileiro para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. A CBF quer unir todas as torcidas para fazer doações e mostrar a força do nosso futebol. Fico na torcida que vocês possam ajudar de alguma forma, com as doações, por um futuro melhor. Obrigado Brasil e vamos juntos nessa”, solicitou o atacante do Real Madrid.

“Gostaria de pedir a contribuição de todo povo brasileiro em prol das vítimas das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul. Agora é um momento de unir todas as torcidas em uma só causa. Vamos mostrar a força do futebol brasileiro fazendo as suas doações”, complementou Neymar.

Parceria da CBF com a Imply

A ideia começou a ser colocada em prática na última semana e tem como autoria o grupo Imply, uma das principais empresas de bilheteria do país. Mais especificamente, o autor foi o CEO da instituição, Tironi Paz Ortiz. Aliás, a sede da companhia fica em Santa Cruz do Sul, cidade do interior gaúcho. Inclusive, há a contribuição da corporação com a disponibilização de um helicóptero para realizar o resgate de moradores da região, que ficaram ilhados por conta das chuvas.

Por sinal, Tironi, buscou se beneficiar da sua ligação com o futebol para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Posteriormente, fez contato com a CBF, especialmente a diretoria de marketing da confederação para estabelecer uma parceria. Em seguida, o CEO da Imply, sugeriu a criação de um sistema único de doações para os afetados pelo desastre natural.

