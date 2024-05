Douglas Costa fará exames para averiguar gravidade de lesão na coxa

Durante a vitória sobre o Colo-Colo-CHL, em Santiago, no Chile, o atacante Douglas Costa, de 33 anos, sentiu dores na coxa direita. Ainda no primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz teve que substituir o jogador para a entrada de Alexsander, no triunfo do Fluminense por 1 a 0 pela Libertadores. O diagnóstico inicial é de uma lesão no músculo posterior, segundo o portal “ge”.

Dessa forma, o atleta fará exames neste sábado (11), no Rio de Janeiro, para ter um diagnóstico completo e saber a gravidade da lesão. Caso se confirme, esta seria a segunda lesão na coxa direita em dois meses. No início de março, ele sentiu o músculo anterior e ficou de fora da semifinal do Carioca contra o Flamengo.

Até o momento, Douglas Costa tem sofrido com constantes problemas físicos e não consegue ter uma sequência pelo Fluminense. Quando parecia que iria engrenar, novamente sentiu dores. Desde que chegou ao clube carioca, o atleta soma 16 jogos, não marcou gol e deu apenas uma assistência.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Cerro na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, a equipe entra em campo, na segunda-feira (13), para encarar o São Paulo, às 20h (de Brasília), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

Diante da atual configuração da chave, a equipe carioca pode sacramentar a classificação para as oitavas de finais já na próxima partida. Por fim, contra o Colo-Colo-CHL, o Tricolor soube suportar os ataques adversários e ser letal para voltar de Santiago com os três pontos na bagagem.

