Ex-Vasco, Grêmio e Corinthians, Fellipe Bastos anuncia aposentadoria

O volante Fellipe Bastos anunciou sua aposentadoria do futebol. Aos 34 anos, o agora ex-jogador fez o anúncio em uma entrevista ao “Toca E Sai Podcast”, que foi ao ar na última quinta-feira (9).

Bastos defendia o Amazonas FC, time que disputa a Segunda Divisão do Brasileirão pela primeira vez. Em seu último jogo na carreira, aliás, levou cartão vermelho ainda no primeiro tempo, no que foi sua despedida do futebol.

“Deus me concedeu a benção de ter como profissão a maior paixão nacional e o sonho de quase todo menino. Sou grato a todos que fizeram parte dessa trajetória, família, amigos, staff e todos os clubes por onde passei. Obrigado, futebol, por todas as alegrias, conquistas e experiências que proporcionou a mim e aos meus até aqui. Que venham os próximos desafios!”, disse o jogador em sua rede social.

A carreira de Fellipe Bastos

Carioca, Bastos começou a carreira na base do Botafogo, entre 2005 e 2007. Antes mesmo de estrear profissionalmente, foi para o PSV (HOL) e depois para o Benfica (POR). De lá, foi emprestado para o Belenenses (POR) e Servette (SUI), antes de chegar ao Vasco (em 2010), time que tem mais identificação na carreira – é assumidamente vascaíno.

Esta seria apenas a primeira de cinco “passagens” pelo Cruz-Maltino. Após ficar emprestado, Bastos assinou em definitivo com o time da Colina, permanecendo até 2013.

Sem espaço no elenco, foi emprestado para Ponte Preta (2013), voltou a jogar pelo Vasco, e emprestado ao Grêmio (entre 2015 e 16). Então, o Al-Ain (EAU) o comprou, em 2016. Voltou ao Brasil para atuar pelo Corinthians, em 2017, sendo emprestado depois a Sport (2018) e Vasco (2019).

Após este novo empréstimo, assinou novamente em definitivo com a equipe carioca em 2020, ano que encerrou, enfim, sua passagem por São Januário. Passou três anos e meio no Goiás, foi por empréstimo para o Avaí e, finalmente, chegou ao Amazonas.

No clube caçula da Segundona brasileira, porém, atuou apenas cinco jogos, sendo expulso na última partida da carreira – derrota por 3 a 1 para o Manaus FC, pelo segundo turno do Campeonato Amazonense 2024.

