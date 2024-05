Ex-Palmeiras doa 3 mil fardos de água para o Rio Grande do Sul

Ex-jogador do Palmeiras e com passagem pelo futebol chinês, o meia Moisés, atualmente no América-MG, participou da ação voltada para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Na última quinta-feira (10), o atleta fez doações de três mil fardos de água. A entrega foi feita no Aeroporto da Pampulha, local onde a população de Belo Horizonte e região está entregando as doações.

Aliás, Moisés ressaltou que atletas do América e que atuam no futebol chinês deram dinheiro também para a contribuição. “Eu faço isso também com apoio do meu pai, que tem projetos sociais. É o momento de ajudar. É o momento de pensar nas pessoas que estão sofrendo com essa situação. Eu sou totalmente a favor de parar os campeonatos agora e pensar somente nas vidas”, salientou.

O público mineiro, aliás, deu um show de doações para a população do Rio Grande do Sul e mandou mais de 60 toneladas em doações.

O Rio Grande do Sul, afinal, decretou estado de calamidade pública com as chuvas que já afetaram quase 1,5 milhão de pessoas.

