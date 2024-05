Coritiba terá camisa especial em alusão à tragédia no RS; veja

O Coritiba arrecadou, em menos de uma semana, seis toneladas em doações que já estão sendo enviadas para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Nesta última quinta-feira (9), foi iniciada a segunda fase, com foco na arrecadação de água. Esta, inclusive, deve permanecer até o outro domingo (19).

No entanto, também podem ser doados alimentos não perecíveis, ração e produtos de higiene e limpeza (roupas não serão mais recebidas neste momento). As doações podem ser feitas nas Lojas Sou 1909, Central de Sócios e na Carreta Neodent, localizada no estacionamento do Couto Pereira, estádio do Coritiba, no bairro Alto da Glória.

Como parte desta segunda etapa, no sábado (11), no duelo contra o Avaí, o Coritiba levará uma mensagem especial na camisa. Incentivado pelos patrocinadores – Reals, Neodent, Ligga e Vale Bonus – que cederam o seu espaço, os jogadores vão a campo com parte da frase que faz referência ao hino do Rio Grande do Sul ‘Povo forte, aguerrido e bravo’ na parte da frente da camisa. Nas costas, a mensagem será ‘SOS RS’ com um QR Code disponibilizado pelo Governo do Rio Grande do Sul para pessoas que desejam ajudar nas doações com dinheiro.

Além da iniciativa de utilizar camisas especiais com mensagens de apoio e QR Code para incentivar doações durante o jogo contra o Avaí, o Coritiba também anunciou que as mesmas serão leiloadas após a partida. Essa ação visa ampliar ainda mais a arrecadação de fundos para auxiliar as vítimas das enchentes.

Carlos Amodeo, CEO do Coritiba, expressou profundo agradecimento aos torcedores que estão se mobilizando e aos patrocinadores pelo apoio imediato à iniciativa de auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Os patrocinadores além de cederem seus espaços no uniforme também estão engajados em outras ações dentro de suas empresas para ajudar o Rio Grande do Sul. O apoio conjunto com a comunidade é essencial para enfrentar esse momento trágico e demonstra a solidariedade de toda uma nação”, comentou o dirigente do Coritiba.

Primeira fase da campanha do Coritiba arrecada seis toneladas

As ações começaram na partida contra o Sport, no último dia 3, fazendo com que o Coxa se tornasse um dos primeiros clubes brasileiros a iniciar os trabalhos no intuito de ajudar o povo gaúcho. Na iniciativa, o time alviverde utilizou as suas redes sociais e convocou seus torcedores a colaborarem com a campanha. Em um dos posts, o meia Matheus Frizzo reforçou a ação e lembrou que o clube estava abrindo as portas do estádio Couto Pereira e das lojas ‘Sou 1909’, que naquele instante se tornariam pontos de coleta para as doações.

O duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, desta forma, marcou o ponto de partida para que os torcedores coxa-brancas pudessem doar donativos essenciais. No dia seguinte, os pontos de arrecadação foram ampliados para as lojas 1909 dos Shoppings Palladium, Jockey Plaza e Couto Pereira, todos em Curitiba. A primeira fase foi até o último dia 7.

Serviço:

Itens arrecadados: água, alimentos não perecíveis, ração, itens de limpeza e higiene;

Central de Relacionamento com o Sócio – Estádio Couto Pereira

Loja 1909 do Shopping Palladium – Piso: L3

Loja 1909 do Shopping Jockey Plaza – Piso: L1

Carreta Neodent – Estádio Couto Pereira

