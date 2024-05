Cruzeiro e Botafogo pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Botafogo estão em busca de evolução na temporada e vão medir forças na primeira fase do Brasileirão Feminino. Afinal, as equipes se enfrentam neste sábado (11/05), às 21h (de Brasília), no Castor Cifuentes, pela 10ª rodada do campeonato.

Onde assistir

O GOAT (Youtube) transmite o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, pelo Brasileirão Feminino.

Como chega o Cruzeiro

Com 12 pontos conquistados, as cabulosas estão há três jogos sem vencer no campeonato. No entanto, as comandadas de Jonas Urias seguem na parte de cima da tabela e podem chegar na quinta colocação em caso de uma vitória. O técnico, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. A esperança de gols do treinador está em Byanca Brasil, camisa 10 e artilheira do clube.

Como chega o Botafogo

Com apenas sete pontos, as Gloriosas vêm de duas derrotas consecutivas e estão na zona de rebaixamento da competição. Portanto, uma vitória neste fim de semana é fundamental para as pretensões das alvinegras na temporada. Assim, Léo Goulart deposita confiança nas qualidades e eficiências de Kélen Bender e Gabrielle Itacaré. Afinal, as atacantes marcaram gols em cima do Flamengo e têm apresentado boas atuações em campo.

CRUZEIRO X BOTAFOGO

10ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 11/05/2024, 21h (de Brasília)

Local: Castor Cifuentes, em Minas Gerais (MG)

CRUZEIRO: Taty Amaro; Limpia Fretes, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Ana Clara; Camila Ambrózio, Rafa Andrade e Mari Pires; Byanca Brasil, Fabiola Sandoval e Vanessinha. Técnico: Jonas Urias.

BOTAFOGO: Michelle; Bruh, Karen Bender, Silvana Baiana e Chaiane; Vitorinha, Driely, Duda Basílio e Jordana; Gabrielle Itacaré e Kélen Bender. Técnico: Léo Goulart.

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Auxiliares: Andressa Oliveira Pereira (SP) e Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG)

