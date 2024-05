Josh Wander e Steve Pasko são afastados da 777, empresa que gere SAF do Vasco

Josh Wander e Steve Pasko, dois dos sete nomes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, foram afastados do conselho da divisão de futebol da 777 Partners. É o que afirma o site “Josimar Football”, em matéria desta sexta-feira (10).

O fato ocorre depois da própria 777 ter contratado empresa de especialistas em falências.

Notícia em atualização…

