Acredite: Inter de Milão sofre, mas acaba goleando do Italiano

A Inter de Milão mostrou toda a sua força e o motivo de ter ganhar o Italiano com muita antecedência. Nesta sexta-feira (10/5), foi até a casa do Frosinone e mesmo levando alguma pressão de um rival aguerrido, goleou por 5 a 0 no jogo que abriu a 36ª (antepenúltima) rodada. E com extrema eficácia. Dos 13 chutes a gol, apenas seis foram no alvo. Cinco entraram. Enquanto isso, o time da casa finalizou mais, 17 vezes. Sete com extremo perigo, o que fizeram do goleiro interista Sommer ser um dos caras do jogo, com três grandes defesas.

Os gols da Inter foram de Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Curiosamente o jogo estava apenas 1 a 0 até os 15 da etapa final. Com o triunfo, a Inter chega aos 92 pontos. O Frosinone, com 32 pontos, está a perigo. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o primeiro dentro, a Udinese, tem 30. Assim, pode ultrapassá-lo. Com um detalhe, o Frosinone recebe a Udinese na púltima rodada.

Frosinone perde gols. Mas a Inter de Milão, manda pra dentro

O jogo foi bem curioso, pois a Inter saiu na frente aos 18 minutos com Frattesi, após cruzamento de Thuram. Mas o Frosinone mandou ver no ataque depois disso. Reinier (ex-Flamengo) fazia boas jogadas, Brescianini obrigou Sommer a grande defesa, Cheddira mandou uma no travessão. Enfim, o time da casa merecia empatar.

Veio o segundo tempo e, enquanto o Frosinone perdia chances, a Inter foi ampliando. Aos 15, Arnautovic concluiu cruzamento de Frattesi para fazer 2 a 0. Aos 28, um golaço de fora da área de Buchanan matou o jogo. Então, foi hora de Lautaro fazer seu primeiro gol em dois meses e alcançar o 24º (artilheiro do Italiano, mesmo com o jejum). E Lautaro ainda lançou Thuram que fez belo gol, fechando o placar.

Jogos da 36ª rodada do Italiano

Sexta (10/5)

Frosinone 0x5 Inter de Milão

Sábado (11/5)

Napoli x Bologna – 13h

Milan x Cagliari – 15h45

Domingo (12/5)

Lazio x Empoli – 7h30

Genoa x Sassuolo- 10h

Verona x Torino – 10h

Juventus x Salernitana- 13h

Atalanta x Roma – 15h45

Segunda-feira (13/5)

Lecce x Udinese – 13h30

Fiorentina x Monza – 15h45

