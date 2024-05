O Girona tropeçou no Alavés nesta sexta-feira (10) e pode perder a vice-liderança do Campeonato Espanhol. O clube catalão sofreu um gol nos acréscimos da partida e ficou no empate por 2 a 2, fora de casa, na partida de abertura da 35ª rodada da La Liga. Dessa maneira, a equipe pode perder a segunda posição para o Barcelona, que entra em campo na próxima segunda-feira (13). Eric García e Yangel Herrera anotaram os gols do Girona, enquanto Jon Gurid balançou a rede em duas oportunidades e foi o destaque da partida no estádio Mendizorrotza, em Vitoria, na Espanha.

Dessa maneira, o Girona chegou aos 75 pontos e viu a sequência de três vitórias no Campeonato Espanhol chegar ao fim. Ao mesmo tempo, o clube corre o risco de ser ultrapassado pelo Barcelona no decorrer da rodada. Isto porque apenas dois pontos separam as equipes na tabela e o Barça entra em campo na próxima segunda-feira (13), quando recebe a Real Sociedad às 16h (de Brasília).

Por outro lado, o Alavés conquistou um ponto importante e confirmou o grande momento na temporada. A equipe não perde há quatro jogos na La Liga, chegou aos 42 pontos e subiu para a 11ª posição.

LEIA MAIS: Mbappé anuncia saída do PSG

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (10/5)

Alavés 2×2 Girona

Sábado (11/05)

Mallorca x Las Palmas – 9h

Villarreal x Sevilla – 11h15

Granada x Real Madrid – 13h30

Athletic Bilbao x Osasuna – 16h

Domingo (12/5)

Cádiz x Getafe – 9h

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – 11h15

Valencia x Rayo Vallecano – 13h30

Betis x Almería – 16h

Segunda-feira (13/5)

Barcelona x Real Sociedad – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Girona tropeça no Alavés e pode perder vice-liderança do Espanhol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.