A bola volta a rolar na Premier League. Na briga por uma vaga nas próximas competições europeias, o Tottenham recebe o Burnley neste sábado (11), às 11h (de Brasília), em Londres, pela 37ª rodada. Apesar de estar na zona de classificação, o Spurs vive um momento ruim na temporada e precisa recuperar-se para se manter na parte de cima da tabela há três rodadas para o fim da competição.

Como chega o Tottenham

Na quinta posição, com 60 pontos, o Tottenham depende apenas de suas forças para manter o local na tabela e ir à Liga Europa. No entanto, o clube londrino vem de quatro derrotas consecutivas que deixaram o time mais longe de uma vaga para a Champions. No momento, a vantagem do Aston Villa, em 4º, é de sete pontos.

Além disso, o técnico Ange Postecoglou segue com os desfalques de Alfie Whiteman, Ben Davies, Destiny Udogie, Fraser Forster, Manor Solomon e Timo Werner, lesionados.

Como chega o Burnley

Por outro lado, o Burnley é o penúltimo colocado da Premier League e está perto de mais um rebaixamento no Campeonato Inglês. A equipe aparece com 24 pontos, na 19ª posição, com cinco a menos que o Nottingham Forest, primeiro fora da degola. Dessa maneira, é possível que o Burnley, em caso de derrota, tenha sua queda decretada neste sábado.

Tottenham x Burnley

37ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 11/05/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven e Emerson Royal; Yves Bissouma, Pape Matar Sarr e Rodrigo Bentancur; Brennan Johnson, Dejan Kulusevski e Heung-min Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Burnley: Arijanet Muric; Lorenz Assignon, Dara O’Shea, Maxime Estève e Vitinho; Josh Cullen e Sander Berge; Wilson Odobert, Josh Brownhill e Jacob Bruun Larsen; Lyle Foster. Técnico: Vincent Kompany.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tottenham x Burnley: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.