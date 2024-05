São Paulo reencontra Fernando Diniz com quinto técnico diferente desde a sua saída

Na próxima segunda-feira (13), São Paulo e Fluminense disputam o clássico dos Tricolores no Morumbis pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos atrativos do jogo fica por conta do técnico Fernando Diniz, que teve uma passagem marcante pelo time paulista entre as temporadas 2019 e 2021.

Na ocasião, Fernando Diniz chegou a colocar o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro de 2020, mas a falta de consistência nas rodadas finais pesou e ele, além de perder a ponta do torneio, perdeu o emprego.

Eliminações

Se o Brasileiro terminou de forma decepcionante, Fernando Diniz também teve outras duas perdas grandes em sua trajetória no São Paulo. A primeira foi no Paulistão. O time estava embalado e acabou derrotado elo Mirassol. Por fim, a Copa do Brasil também escapou. Na semifinal, a equipe foi superada de forma surpreendente pelo Grêmio.

Vida pós-Fernando Diniz no São Paulo

Logo depois da saída do treinador, a diretoria optou por Hernán Crespo, que venceu o Paulistão. Na sequência, o Tricolor ainda teve Rogério Ceni e brilhou sob o comando de Dorival Junior, que faturou a Copa do Brasil.

O quaro da lista foi Thiago Carpini. O jovem treinador foi bem no Juventude e ganhou a possibilidade de treinar o São Paulo. O quinto e último pós-Fernando Diniz é Luis Zubeldía. O argentino chegou recentemente e, neste momento, está em alta no clube.

