Petkovic elege os 10 melhores gols pelo Flamengo; veja a lista

Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Dejan Petkovic montou a lista dos dez gols mais marcantes que fez pelo Rubro-Negro. Em vídeo postado pela “FlaTV”, canal oficial do clube, nesta sexta-feira, o sérvio afirmou que foi difícil escolher, mas fez questão de relembrar.

O mais marcante, é claro, foi o do título estadual de 2001. Na final do Campeonato Carioca daquele ano, o Flamengo vencia o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, mas precisava de mais um gol. Aos 43 minutos do segundo tempo, porém, em linda cobrança de falta, Petkovic colocou bola no ângulo de Helton e deu o título ao time comandado por Zagallo.

Ao todo, Pet disputou 198 jogos com a camisa rubro-negra, com 57 gols marcados. Destes, 15 foram de falta e quatro deles foram olímpicos, ou seja, em cobrança de escanteio. Ele conquistou, aliás, quatro títulos pelo Flamengo: dois Campeonatos Cariocas (2000 e 2001), uma Copa dos Campeões (2001) e um Campeonato Brasileiro (2009).

Veja o top-10 de gols de Petkovic pelo Flamengo

1º: Flamengo 3 x 1 Vasco – Campeonato Carioca 2001

2º: Palmeiras 0 x 2 Flamengo (primeiro gol) – Campeonato Brasileiro 2009

3º: Flamengo 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2009

4º: Flamengo 4 x 0 Vasco (segundo gol) – Campeonato Brasileiro 2000

5º: Flamengo 4 x 0 Vasco (primeiro gol) – Campeonato Brasileiro 2000

6º: Vélez Sarsfield 1 x 1 Flamengo – Mercosul 2000

7º: Atlético-MG 1 x3 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2009

8º: Gama 2 x 4 Flamengo (terceiro gol) – Campeonato Brasileiro 2000

9º: Flamengo 2 x 1 San Lorenzo – Mercosul 2001

10º: Vasco 3 x 3 Flamengo – Campeonato Carioca 2001

